Belgen: SM goed om te wennen aan pijn

Mensen die geregeld aan SM doen, kunnen beter tegen pijn dan mensen die meer gangbare relaties hebben. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen na een onderzoek in SM-clubs en het gewone nachtleven. SM is een vorm van erotiek waarbij mensen met wederzijds goedvinden elkaar domineren, vastbinden en pijn doen. Vooral dat laatste lijkt tot gewenning te leiden.

Voor het onderzoek gingen de wetenschappers naar SM-clubs, waar ze experimenten uitvoerden om te zien waar de pijngrens van mensen lag. Hetzelfde deden ze in normale bars. Daarbij bleek dat de bezoekers van SM-clubs veel beter tegen pijn kunnen dan mensen uit de reguliere horeca. Ze verdragen meer en langer.

Sterker nog, SM lijkt die tolerantie onmiddellijk te verhogen. Net na het rollenspel in de club was de pijngrens van de SM’ers nog wat hoger dan daarvoor. Ze trainen hun tolerantie dus door het spel met zweepjes, latex en touwen, concluderen de Antwerpenaren. De onderdanige helften van SM-koppels hadden na het spel ook meer endocannabinoïden in het lichaam, dat zijn natuurlijke stoffen die pijn verzachten.

Maar de onderzoekers denken dat er ook een psychologisch element is. Mensen die gewend zijn aan pijn, gaan daar anders mee om, vermoeden zij. Bovendien kunnen onderdanige SM’ers er genoegen in scheppen om een zeer hoge pijngrens aan te geven tegenover de onderzoekers. Hoe dan ook, ze kunnen meer ondergaan dan de rest van de wereld en zijn ook nog eens geestelijk gezonder.