Belgen Corona na groepsseks? Rusland verspreidt nepnieuws

Rusland verspreidt nepnieuws over de uitbraak van Corona in Europa. Volgens een Europees rapport gaat de desinformatiecampagne vooral over het falen van Europa in de strijd tegen het virus. De Russische staatsmedia doen daar hard aan mee volgens de Europese East Stratcom Taskforce. Die EU-organisatie doet onderzoek naar desinformatie.

Tussen 22 januari en 25 maart verschenen in de Russische staatsmedia, maar ook op YouTube en de sociale media berichten als zou het virus een Amerikaanse uitvinding zijn. Eerder deden al berichten de ronde dat de Chinezen het zouden hebben gemaakt in een laboratorium voor biologische oorlogsvoering.

Ook verschenen berichten over een mogelijke manier om Corona te vermijden: door de keel te gorgelen met zout water. Die methode helpt totaal niet tegen het virus, maar zelfs Russische staatsmedia hebben het bericht verspreid. Andere video’s of artikelen noemen het hele virus een hoax, bedoeld om het MKB te vernietigen, zodat grote bedrijven en deep state hun macht kunnen uitbreiden.

Volgens het onderzoek, gepubliceerd op de site EUvsDisinfo, hebben ruim 260.000 mensen de 152 misleidende coronaverhalen gezien dan wel gelezen. Deze berichten kunnen levensbedreigende gevolgen hebben, bijvoorbeeld als iemand afziet van anderhalve meter afstand.

Misschien wel het meest bizarre bericht dat de Russen de wereld in hielpen, is dat 380 Belgen corona hebben opgelopen na groepsseks met vijfhonderd mensen. Het bericht is gepubliceerd in het Russisch en Georgisch. Er is geen enkele aanleiding aan te nemen dat het echt is gebeurd.