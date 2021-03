Belasting suikerhoudende frisdrank werkt

De mensheid is te dik en wordt steeds dikker. Een van de grote schuldigen? Frisdranken. Deze suikerbommen zijn voor grote bevolkingsgroepen de belangrijkste dorstlesser en dragen zo bij aan de epidemie van overgewicht. Maar er valt iets tegen de doen.

Sterker nog, er wordt al wat tegen gedaan, in Groot-Brittanniƫ. Daar is in 2018 een belasting op suikerhoudende frisdrank ingevoerd. Op limonade die meer dan vijf gram suiker per liter bevat, betaal je 21 cent meer. Zit er meer dan acht gram in, dan stijgt de belasting zelfs naar 28 cent. Zonder suiker is het belastingvrij.

De University of Cambridge was benieuwd of het verschil maakte. Het antwoord is ja. Per huishouden consumeerden de Britten een jaar na de invoering al 30 gram minder suiker. Dat is een afname van tien procent. Die afname ging niet ten koste van een stijging van alcoholhoudende dranken als bier. Ook dronken mensen niet minder frisdrank. Alleen zat daar vaker minder suiker of zoetstof in.

Tien procent klinkt niet als veel, maar volgens de onderzoekers kan dat net het verschil maken tussen overgewicht en een gezonde omvang van het middenrif. Dat zal op termijn weer leiden tot minder ziektes en aandoeningen en dus een gezondere bevolking. De frisdrankindustrie verdient nog net zoveel, want de consumptie is niet afgenomen.

Voer die suikerbelasting dus ook in andere landen maar in, zeggen de onderzoekers in het British Medical Journal.