Begin van einde voor superjumbo A380

Elf maanden. Zo lang had het Franse bedrijf Tarmac Aerosave nodig om een Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, te slopen. Het toestel heeft slechts 10 jaar gevlogen bij Singapore Airlines en niemand wilde het kopen. De onderdelen leveren naar schatting ruim 40 miljoen euro op, 90 procent van de componenten is geschikt voor recycling.

Daarmee lijkt het begin van het einde ingezet voor de A380. Airbus kondigde aan dat ze de productie van de Superjumbo stoppen in 2021. De vliegtuigbouwer presenteerde het enorme toestel ruim tien jaar geleden als een ‘game-changer’, een nieuw vliegtuig voor een nieuwe eeuw. Maar dat viel tegen. Dat de A380 überhaupt nog van de band rolt, is alleen te danken aan Etihad, dat als enige maatschappij nieuwe toestellen bestelde.

Air France stelt haar A380’s binnen enkele jaren buiten dienst. Volgens Tim Clark, de CEO van Emirates, is het toestel een ‘misfit’ voor Air France, omdat ze er maar tien hebben. Etihad bezit 113 stuks en heeft er tien in bestelling. Door de schaalgrootte is de A380 voor die maatschappij wel een succesvol. De hoogste baas van Emirates vindt het een ‘gemiste kans’ dat Air France en Lufthansa niets speciaals deden met de A380, terwijl Etihad reizigers verwent met badkamers en loungebars.

De CEO van Air France heeft geen goed woord over voor het geplaagde toestel. ‘De A350 en de Dreamliner maken de A380 helemaal overbodig, hij is te duur en te groot.’ Het vliegen met de A380 is bovendien lastig, door aanpassingen voor vliegvelden en aviobruggen, omdat de A380 twee verdiepingen heeft.

Lufthansa reduceert haar A-380 vloot van veertien naar acht. British Airways houdt haar twaalf A380’s voorlopig op sterkte. Qatar Airways neemt haar eerste A380 in 2024 uit dienst. De Airbus A380 verdwijnt roemloos via de achterdeur.