Begin je te werken tijdens een crisis? Dan word je minder oud

Mensen die hun loopbaan zijn begonnen tijdens de vorige crisis, merken dat nog jaren later. Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat ze beginnen met een lager aanvangssalaris en dat het heel erg lang duurt voor ze collega’s hebben bijgehaald die op een ander moment op de arbeidsmarkt kwamen.

Maar niet alleen dat, ze hebben ook een lagere levensverwachting.

Dat een economische crisis hard aankomt, was al bekend. Het fenomeen van het lagere salaris noemen economen een litteken: het is een wond die je blijft zien. Maar onderzoek van Northwestern University toont aan dat het nog veel dieper ingrijpt in mensen. Ze volgden de mensen die tijdens de crisis van 1982 aan het werk gingen. Die hadden een moeilijker leven dan hun collega’s.

Ze gingen 3,5 procent vaker scheiden dan zij die hun loopbaan eerder of later begonnen. Tegen middelbare leeftijd hadden ze 4 procent minder vaak kinderen. Maar het meest opmerkelijk is dat ze gemiddeld zes tot negen maanden korter leefden dan anderen. Dat lijkt niet veel, maar omdat het over gemiddeldes gaat, zitten er aardige uitschieters bij.

Hoe dat komt? De crisiswerkers hadden vaker hartziektes, longkanker en leverziektes; allemaal tekenen van een ongezonde levensstijl. Bovendien kwamen in deze groep vaker overdoses van drugs voor. Deze mensen hadden gewoon een minder fijn leven.

(NBER )