Bedankt maan! (voor onze zuurstof)

De aantrekkingskracht van de maan hielp mogelijk om meer zuurstof te laten ontstaan op aarde. Biologen denken dat we zuurstof te danken hebben aan microbes. Zij halen energie uit zonlicht en scheiden zuurstof af.

Maar er was nog geen verklaring voor de plotselinge stijgingen van de hoeveelheid zuurstof. Want miljarden jaren geleden was er amper O2 op aarde. Een wetenschapper raakte nieuwsgierig door een bijzonder verschijnsel. Terwijl de hoeveelheid zuurstof groter werd, werden de dagen langer.

In den beginne draaide de aarde in zes uur om haar eigen as. Mede door de aantrekkingskracht van de maan is dit uiteindelijk 24 uur geworden. Het lijkt er nu op dat die langere dagen een positieve uitwerking hadden op microben. Die gingen meer zuurstof produceren. De hoeveelheid is namelijk afhankelijk van de lengte van de dag.

Meer daglicht betekende meer zuurstof. De microben konden nu op volle toeren zuurstof produceren. Over een periode van miljoenen jaren kwam er dus meer zuurstof in onze atmosfeer. Uiteindelijk namen de bossen de taak over, om genoeg zuurstof te leveren aan mens en dier.

Wetenschappers gaan verder onderzoek doen. Zoals stenen bestuderen van miljarden jaren oud. En ook brokken maansteen bevatten mogelijk aanwijzingen. Op zoek naar nog meer bewijs, over het verband tussen het draaien van de aarde en de lucht die we inademen. Bedankt maan.