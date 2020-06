Bazen die geloven in gelijkheid betalen vrouwen juist minder

Managers die denken dat vrouwen niet meer worden achtergesteld op de werkplek, slaan mannelijke werknemers hoger aan dan vrouwen. Ze geven hen ook meer salaris zo blijkt uit een onderzoek. Wetenschappers van Exeter University (GB) voerden een experiment uit waarbij managers nepwerknemers moesten evalueren.

Ondanks dat het enige verschil tussen beoordelingen het geslacht van de werknemer was, ontdekten de onderzoekers dat managers de mannelijke werknemers nog steeds hoger beoordeelden. Sterker nog, ze waren bereid mannen zo’n 2500 euro per jaar meer te betalen dan vrouwen met dezelfde kwalificaties.

Dat komt aardig in de buurt van het verschil in salarissen tussen mannen en vrouwen dat niet kan worden verklaard door ervaring, opleiding of andere factoren. Dat verschil bedraagt in Nederland rond de 7 procent in het bedrijfsleven. Bij de overheid is het iets lager.

In het kader van deze studie moesten managers de beoordeling van twee dierenartsen analyseren en een voorstel doen voor een toepasselijk salaris voor deze mensen. De ene heette Mark, de andere Elizabeth. Vooral bazen die hadden aangegeven te geloven dat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld, gaven Elizabeth een lager inkomen.

(Science Advances)