Bacterie nu al resistent tegen nieuwe ‘super-antibiotica’

Het moest hét middel worden tegen bacteriën, super-antibiotica Aztreonam-Avibactam. Als alle andere antibiotica niet meer werken, omdat bacteriën er resistent tegen zijn, moest je dit middel inzetten, bedacht wereldgezondheidsorganisatie WHO. Helaas, Duitse wetenschappers hebben ontdekt dat een gewone ziekenhuisbacterie het middel overleeft. Daarmee wordt het probleem van resistentie tegen medicijnen steeds groter.

Steeds meer middelen die we een paar jaar geleden nog konden inzetten tegen bijvoorbeeld ernstige ontstekingen, hebben hun werkzaamheid verloren. Ze zijn zoveel gebruikt – in sommige landen krijg je ze bij een verkoudheid – dat bacteriën zich konden evolueren om ze te overleven. Daarom is de medische wetenschap constant op zoek naar nieuwe antibiotica om toch wapens te hebben tegen potentieel levensbedreigende ziektes.

Aztreonam-Avibactam, een combinatie van twee bestaande middelen, moest die zilveren kogel worden. Maar een experiment van het Deutsches Zentrum für Infektionsforschung toont aan dat het middel tegen enterobacteriën niets uithaalt. Die vind je veel in ziekenhuizen en ze veroorzaken ernstige darmproblemen. Bij mensen die al ziek zijn, kunnen ze dodelijk zijn. Dat terwijl Aztreonam-Avibactam in Europa nog niet eens op de markt is.

De WHO dacht met deze combinatie van antibiotica juist een wapen in handen te hebben tegen resistentie, maar moet nu op zoek naar een nieuwe kuur.