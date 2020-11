Aziaten en Nederlanders worden langer, Britten en Afrikanen korter

We zijn nog steeds kampioen, in lichaamslengte. Nederlandse mannen van 19 jaar zijn nu gemiddeld 183 centimeter, vrouwen 169. Samen met de IJslanders, Denen en Montenegrijnen zijn we de langste mensen ter wereld. Dat bevestigt Imperial College London in een wereldwijde studie naar lichaamsbouw tussen 1985 en 2019.

We worden zo lang omdat we goed eten als kind: veel eiwitten, goede vetten en sporenelementen.

Maar we krijgen concurrentie. Jonge mensen in de opkomende Aziatische industrielanden worden steeds langer, vooral in China en Zuid-Korea schieten ze de hoogte in (en worden ze ouder). Op dit moment zijn 19-jarige mannen in China al acht centimeter langer dan in 1985. In Afrika bezuiden de Sahara stagneert de groei, op sommige plaatsen zijn jongeren zelfs iets kleiner dan 35 jaar geleden.

Ook in sommige westerse geïndustrialiseerde landen is de lengte van het lichaam relatief weinig toegenomen. Groot-Brittannië stond qua lengte in 1985 nog op de 28e plaats voor mannen, maar ze zijn voorbijgestreefd door andere staten. Nu staat het op de 39e plaats.

De wereld is ook dikker aan het worden. Vooral in Azië neemt de body mass index (BMI) sterk toe. Dat komt omdat er meer fastfood en frisdrank beschikbaar zijn. Beide zorgen voor een sterke toename van de vetcellen. De mensen in India en Bangladesh blijven echter slank. In Europa moeten de liefhebbers van strakke figuurtjes vooral in Roemenië zijn.

Het minst profiteerden de Mexicanen, die werden vrijwel niet langer, maar ondertussen wel dikker, schrijven de onderzoekers in het medische vakblad The Lancet.