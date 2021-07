Avontuurlijke eters zijn seksueel aantrekkelijker

Heb je een spannende date? Misschien is het dan een idee om naar een restaurant te gaan waar je sprinkhanen en meelwormen kunt eten. Avontuurlijke eters zijn aantrekkelijk voor het andere geslacht, blijkt uit een onderzoek door Washington & Jefferson College in de VS.

Tijdens de studie keken 323 proefpersonen naar datingprofielen die door de studieleider waren aangemaakt. Daarin stonden verschillende omschrijvingen voor wat betreft voedselvoorkeuren. Iemand die alleen macaroni of nuggets at, zagen de proefpersonen duidelijk minder vaak zitten. Een persoon die sushi lust of wel eens Tanzaniaans wilde eten, was juist erg interessant.

Het geldt voor mannen en vrouwen, mits ze hetero zijn, voorkeuren voor het eigen geslacht zijn niet onderzocht. Het enige nadeel is dat avontuurlijke eters ook worden gezien als mensen die een hele sleep exen hebben en als daters die een voorkeur hebben voor een kort avontuurtje.

Het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Personality and Individual Differences, kent wel wat beperkingen. Vooral het feit dat de proefpersonen allemaal studenten waren, maakt het iets minder representatief. Toch zijn eetgewoontes wel degelijk onderdeel van onze inschatting van anderen. Zo zien mensen vegetarische mannen als minder mannelijk, maar ook geëmancipeerder.