Australiërs ontdekken gigantische kangoeroe

Hij kon wel tot 2,5 meter lang worden en woog waarschijnlijk rond de 275 kilo. Nee, de gigantische kangoeroe die Australische paleontologen hebben ontdekt, was in alle opzichten een geweldenaar. Het dier is zo’n veertigduizend jaar geleden uitgestorven.

Dat is rond dezelfde tijd als dat de eerste mensen aan land kwamen in Australië, maar het is onwaarschijnlijk dat deze twee gebeurtenissen met elkaar te maken hebben. De tijd van de Australische megafauna was gewoon voorbij, denken wetenschappers.

Behalve enorme kangoeroes, leefden op het continent in dezelfde tijd ook zes meter lange varanen en een soort wombat met voortanden zo groot als schoenen en een gewicht van drie ton. Skeletten van al deze dieren zijn allemaal gevonden in een oude rivierbedding bij het mijnwerkersplaatsje South Walker Creek in Queensland.

Paleontologen hebben daar dertien uitgestorven dieren opgegraven. Hoe en waarom ze zo bij elkaar zijn gestorven, is niet bekend. Vermoedelijk leefden ze in een periode dat Australië ineens erg warm werd en overal natuurbranden ontstonden. Mogelijk zijn de dieren gestikt toen ze verkoeling zochten bij het water.

Deze klimaatverandering betekende het einde van de enorme dieren van Australië. Alleen hun kleinere soortgenoten overleefden en wonen tot de dag van vandaag in het land. Daaronder kangoeroes, die gemiddeld zo’n anderhalve meter lang worden.