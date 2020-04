Astronomen zien krachtigste supernova ooit

Astronomen hebben een ster zien exploderen met vijfhonderd keer de kracht van een normale supernova. Het hemellichaam ging ‘hypernova’ in een sterrencluster op 4,5 miljard lichtjaren van de aarde. De explosie gebeurde dus lang geleden, het licht van het kosmische spektakel reisde de halve Melkweg door voor het ons bereikte.

Dat gebeurde in 2016. Sinds die tijd zijn astronomen rond de wereld bezig geweest te analyseren wat er is gebeurd. Op aarde is er weinig te zien geweest van de supernova, het evenement is waargenomen door de krachtige PanSTARRS telescoop. Uit de data daarvan is op te maken dat er 4,5 miljard jaar geleden een van de heftigste evenementen ooit moet zijn gebeurd in het universum.

De ster die de supernova veroorzaakte, moet honderd keer zo groot zijn geweest als de zon. Maar zelfs voor een ster van die enorme omvang is het een ongebruikelijk heldere supernova geweest, zo schrijft het internationale onderzoeksteam in het wetenschappelijke blad Nature Astronomy.

De supernova is SN2016aps genoemd, volgens de internationale standaard voor kosmische evenementen.