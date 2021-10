Astronaut fotografeert mysterieus licht boven Europa

ESA-astronaut Thomas Pesquet heeft aan boord van het internationale ruimtestation (ISS) een opmerkelijke foto genomen. Het toont het Europa bij nacht, maar wat de foto bijzonder maakt is een detail: een mysterieuze blauwe gloed. De Fransman plaatste de foto op Twitter met een verklaring voor het mysterieuze licht. Het is een zogenaamde transient glow event veroorzaakt door bliksem in de bovenste atmosfeer.

Dit fenomeen is pas in 1989 voor het eerst gefotografeerd, ook al vanuit de ruimte. Piloten hebben deze lichtknallen al tijdens de Tweede Wereldoorlog gezien, maar ze duren zo kort dat niemand ze geloofde.

Het gaat waarschijnlijk om een soort bliksem, maar dan niet op aarde gericht, maar op de ruimte. De ontladingen zijn zeer kort en zeer hevig, tussen de 83 en 125 milliseconden, en ze vinden plaats tussen 18 en 40 kilometer boven het aardoppervlak. Ze verplaatsen zich met een snelheid van 360.000 kilometer per uur naar boven.

In kringen van piloten kreeg het verschijnsel fantasievolle namen – RAF-piloten noemden ze goblins. Vanaf de grond zijn de lichtshows slechts zeer zelden te zien; zelfs voor piloten is het een zeldzaam verschijnsel. Aan boord van het ISS, dat op een hoogte van 408 kilometer rond de aarde draait, zijn voorbijgaande lichtverschijnselen iets gemakkelijker waar te nemen – al is het maar gedurende fracties van seconden.

Dat Pesquet het kon vastleggen, is omdat hij een time-laps opname aan het maken was. Het lichtverschijnsel was slechts zichtbaar in één enkel beeld.