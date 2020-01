Astronaut: aliens bestaan (misschien zijn ze zelfs al hier)

Buitenaardse wezens bestaan, zegt de Britse astronaut Helen Sharman in een interview. De kans dat het niet zo is, is te verwaarlozen. Wellicht zijn ze zelfs wel hier, op aarde, maar hebben we het niet door. Wellicht zijn de aliens niet eens zichtbaar met het blote oog, omdat ze niet uit koolstof bestaan.

Sharman doet de uitspraken in een interview met de krant Guardian. Volgens haar is het een kwestie van statistiek. Met miljarden sterren in het universum moet leven op allerlei plekken in allerlei verschijningsvormen zijn ontstaan.

Sharman (59) verbleef in 1991 acht dagen in het Russische Mir ruimtestation. Ze is scheikundige en verbonden aan Imperial College in Londen.