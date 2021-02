Astmaspray werkt tegen Corona

Een veelgebruikte astmaspray vermindert de ergste symptomen van Corona. Dat is in het Britse Oxford aangetoond door een studie. Budesonide, ook wel Entocort genoemd, is bij iedere Nederlandse apotheek te krijgen en is goedkoop. Normaal gebruiken mensen met astma en COPD deze spray tegen de symptomen van hun aandoeningen.

Tijdens een proef onder mensen met zware Corona bleek de spray in 90 procent van de gevallen de symptomen te verminderen. Patiënten die het middel kregen, deden er ook minder lang over om te genezen. Aan deze test van Oxford University deden 148 mensen mee. Zij kregen 28 dagen lang twee maal per dag Budesonide.

Dit middel is een bijnierschorshormoon dat ontstekingen remt in het lichaam. Het helpt astmapatiënten om minder benauwd te zijn. Zij inhaleren het middel zelf, of gebruiken een apparaatje daarvoor. Het wordt al jaren gebruikt en heeft milde bijwerkingen, als een vieze smaak in de mond.

De onderzoekers in Oxford zagen dat het middel het meest effectief is als het wordt ingezet na het optreden van symptomen van Covid. Het vermindert deze gelijk en blijft dat doen. Het zou de sterfte aan de ziekte flink kunnen laten afnemen. De Britse onderzoekers noemen het zelf een ‘teken van hoop’.