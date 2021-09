Artsen verwijderen Nokia uit man

Artsen in Kosovo hebben een kunststukje uitgehaald. Nadat een gevangene klaagde over pijn in zijn buik, hebben ze röntgenfoto’s gemaakt en daarbij een telefoon aangetroffen in zijn maag. Die is via een bestuurbare metalen slang via de slokdarm weer naar buiten gehaald.

Het betrof een Nokia 3310, een klein telefoontje, maar toch nog 11 centimeter lang. Toch lukte het niet om de telefoon in één stuk naar buiten te halen, uiteindelijk brak het apparaat in drie stukken. Daarbij maakten de artsen zich vooral zorgen om de batterij, die bijtende stoffen bevat. Maar ook dat onderdeel is naar buiten gevist.

Het is zeker niet de eerste keer dat artsen een gevangene ontdekken die een telefoon in zich droeg. Een Ier deed het eerder ook oraal. Een Georgiër in Australië droeg twaalf dagen een telefoon in zijn achterste. Maar ook airpods overleven een tocht door het spijsverteringskanaal.