Artsen halen na halve eeuw munt uit neus Rus

Artsen in Moskou hebben een opmerkelijke vondst gedaan in de neus van een man. Daar zat een muntstuk dat al een halve eeuw geleden onfortuinlijk was ingebracht. Toen de man zes jaar oud was, stopte hij het muntje in zijn neusgat. Omdat hij een nogal strenge moeder had, durfde hij het haar niet te vertellen.

Vervolgens vergat hij het geld in zijn voorhoofdsholte. Tot hij recent moeite kreeg met ademen en een arts hem onder de scanner legde. Tot diens stomme verbazing zat er geld van de oude Sovjet Unie in de ademweg van de man. De munt was gaan verstenen, wat het ademen bemoeilijkte.

Een operatie bood uitkomst, de neus was weer vrij en de man kan eindelijk weer normaal ademen. Het Russische ministerie van Gezondheidszorg deelde het verhaal met de wereld. Het kan overigens nog erger, wat betreft zaken die mensen in (en na lange tijd weer uit) hun neus halen.