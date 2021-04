Arts bevestigt: astmaspray Budesonide helpt tegen Corona

De astmaspray Budesonide helpt tegen Corona. Een onderzoek in Groot-Brittannië heeft dat al in februari overduidelijk aangetoond. Toch schrijven artsen het nog vrijwel niet voor, want dat mag niet. Maar een arts in Oostenrijk heeft nu toegegeven dat ze het al maanden gebruikt en dat het werkt.

Dr. Lisa-Maria Kellermayr is arts in de provincie Oberösterreich en schrijft het middel nu al maanden voor, zo vertelde ze de Kronen Zeitung. Volgens haar gaan haar Corona patiënten minder vaak naar het ziekenhuis en de intensive care. Ze is daarmee strafbaar, maar ze neemt de verantwoordelijkheid op zich, vertelde ze in het interview.

Het middel werkt buitengewoon goed, vertelde ze, net als uit het Britse onderzoek blijkt. Volgens haar werken meer artsen met het middel, maar durven die niet naar buiten te treden uit angst voor represailles. Toch zouden ook zij geweldige resultaten boeken.

Het middel is geen medicijn tegen Corona. Maar het vermindert de symptomen en zorgt dat mensen minder benauwd zijn. Budesonide is overal goed verkrijgbaar als middel tegen astma. De Duitse epidemioloog Karl Lauterbach noemde het in een twitterbericht eerder een gamechanger.

Ook in Nederland mag het nog niet worden voorgeschreven bij Corona. Maar gezien de goede resultaten lijkt het een kwestie van tijd voor het ook hier doordringt dat het kan helpen bij het bestrijden van de pandemie.