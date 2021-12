Armoe of rijkdom: het is ook genetisch bepaald

Wie wordt directeur en wie uitkeringstrekker? Wie hoeft zich financieel nergens zorgen over te maken en wie moet iedere euro drie keer omdraaien? Al heel lang weten we dat het komt door opvoeding en andere factoren van buiten. Maar, zo toont nieuw Nederlands onderzoek aan, er zit ook een genetische kant aan het verhaal. Of je arm of rijk bent, zit ook in je erfelijke informatie.

Tien procent van de variatie in beroepsinkomen wordt bepaald door genen, ontdekte econoom Casper Burik van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij deed een meta-onderzoek onder 765.000 personen.

Die 10 procent is niet veel, maar kan net het verschil maken tussen een modaal inkomen en een beter betalende baan. Misschien kunnen mensen het zelfs zien. Burik noemt het een dubbele loterij: als je geboren bent moet je geluk hebben met twee goede ouders, maar ook met de juiste genen. Heb je pech, dan trek je bij beide loterijen aan het kortste eind.

Burik promoveert volgende week op het onderwerp, dan zal ook duidelijk worden welke genen goed zijn voor de portemonnee. Overigens hoeven slechte genen volgens hem nog geen recept te zijn voor financiële ellende. Met de juiste scholing en aandacht van leerkrachten kan een hoop van de ongelijkheid tussen mensen verdwijnen.