Archeologen vinden oeroud paleis dankzij IS

Uitgerekend dankzij terreurgroep Islamitische Staat (IS) is het archeologen uit Duitsland gelukt om een duizend jaar oud paleis in Irak te vinden. IS heeft veel vernietigd, maar daardoor is ook veel aan de oppervlakte gekomen. De ontdekking is gedaan door wetenschappers van de universiteit van Heidelberg.

In de zomer van 2014 veroverden IS-aanhangers de stad Mosul in Noord-Irak. Niet veel later bliezen ze een moskee op. Die zou het graf van de Bijbelse profeet Jonah bevatten. Dat is niet gevonden, wel lag onder de moskee een paleis uit het Assyrische rijk. IS-aanhangers hebben een systeem van tunnels gegraven om te kijken of ze daarin waardevolle spullen konden vinden.

Toen de Iraakse troepen Mosul in 2017 weer onder controle brachten, werden de tunnels intact gelaten. Een team van onderzoekers van de Universiteit van Heidelberg heeft ze nu helemaal in kaart gebracht. Daarbij ontdekten de Duitsers zeldzame archeologische schatten. Zo vonden ze een 55 meter lange troonzaal die goed bewaard is gebleven.

Islamitische Staat heeft tijdens haar heerschappij over grote delen van Irak en Syriƫ talloze archeologische overblijfselen vernietigd. Ten zuiden van Mosul bliezen ze een Assyrisch paleis op van ongeveer drieduizend jaar oud in de voormalige koninklijke stad Nimrud. IS ziet plaatsen als heidens en denkt dat ze God een plezier doen als ze er een paar handgranaten in gooien.