Archeologen vinden kinderschedel in kinderschedel (en ja, dat is zo vreemd als het klinkt)

Archeologen in Ecuador hebben een bizar begrafenisritueel ontdekt. Daarbij zijn de hoofden van overleden baby’s versierd met een kinderschedel. De wetenschappers kunnen alleen maar speculeren over de redenen waarom.

Archeologen hebben eerder oude begrafenisrituelen gedocumenteerd waarin menselijke lichaamsdelen, waaronder hoofden, een belangrijke rol speelden. Maar deze ontdekking – waarin kinderenschedels werden gebruikt als helmen voor dode baby’s – is van een andere orde.

De kinderlijken kwamen tevoorschijn bij een opgraving in Salango aan de kust van Ecuador in Zuid-Amerika. Ze lagen in 2100 jaar oude grafheuvels van het Guangala-volk. In totaal werden elf lijken gevonden, waaronder de twee baby’s versierd met de schedels van iets oudere kinderen. Andere stukjes schedel werden tijdens hetzelfde ritueel rond de hoofden van de dode baby’s geplaatst.

In het vaktijdschrift Latin American Antiquity schrijven de wetenschappers van de University of North Carolina en de Universidad Técnica de Manabí dat ze geen idee hebben wat de significantie is van dit ritueel. Wilden de ouders de dode baby’s beschermen door ze de schedels van eerder overleden broertjes en zusjes mee te geven? Het is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen, zoals vaker in de archeologie.