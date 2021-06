Archeologen vinden duizend jaar oud ei

Israëlische onderzoekers hebben een uiterst zeldzame vondst gedaan. In een oude beerput in de stad Javne, ten zuiden van Tel Aviv ontdekten zij een intact kippenei dat ongeveer duizend jaar oud is. Onderzoekers stuitten op het intacte ei tijdens opgravingen in een oude beerput, zo maakte de Israel Antiquities Authority bekend.

Oude struisvogeleieren worden van tijd tot tijd ontdekt. Maar die hebben dikkere schalen. Het kippenei is dunner en gaat vrijwel altijd na verloop van tijd stuk. Dit exemplaar is mogelijk beschermd door ‘zacht menselijk afval’ in de beerput.

Het houden van pluimvee begon in Israël ongeveer 2300 jaar geleden, volgens de Oudheidkundige Autoriteit. Vanaf de zevende eeuw na Christus zien archeologen een duidelijke afname van varkensbotten in de grond. Dat komt door het verbod op varkensvlees in de islamitische periode. Eieren en kip zouden dus als vervangers van eiwitten hebben gediend.

Helaas was het ei een beetje gebarsten, het meeste vocht is eruit gelekt. Een deel van de dooier bleef wel over en is bewaard voor toekomstig DNA-onderzoek.