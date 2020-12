Arabieren: Chinees vaccin ’86 procent effectief’

Een vaccin tegen Corona ontwikkeld door het Chinese concern Sinophar is 86 procent effectief tegen de ziekte. Dat zeggen de geneesmiddelenautoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten, dat het vaccin als eerste land buiten China heeft toegelaten. Dat is opmerkelijk omdat de data achter het vaccin nog niet bekend is.

De Emiraten willen het vaccin op grote schaal gebruiken om het land virusvrij te krijgen. Met name Dubai is een belangrijke hub in het internationale vliegverkeer. Ook het professionele UAE wielrenteam zal in zijn geheel het vaccin krijgen. Daarmee kunnen ze volgend jaar dan alle wedstrijden fietsen zonder tests.

Er zijn volgens Sinophar al een miljoen mensen inge├źnt met het vaccin, zonder noemenswaardige bijwerkingen. Een van die inentingen is bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Ook de leider van Dubai, sjeik Rashid Al-Maktoum heeft al een prik gehad (foto). Volgens de overheid van de Emiraten is het volledig veilig en kan iedereen in het land, de reden dat de sjeik zich liet inenten.