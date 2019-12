Appel die jaar houdbaar is op de markt

Hij heet de Cosmic Crisp en schijnt zeer sappig en zoet te zijn. Oh, en deze appel kun je gerust een jaar op de fruitschaal laten liggen. Hij is 365 dagen houdbaar voor de smaak iets minder begint te worden.

In Nederland kun je de Frankenstein-appel nog niet kopen, in de VS – waar de regels voor genetische manipulatie veel losser zijn – wel. Het is een product van de Washington State University (WSU), waar ze bestaande soorten op genetisch niveau hebben gekruist tot een soort superappel. Behalve de houdbaarheid valt vooral op dat een halve Cosmic Crisp niet bruin wordt.

In 2017 zijn de eerste CC-bomen gepland. Sindsdien zijn 1 miljoen exemplaren de grond in gegaan. Allemaal uitsluitend in de Amerikaanse staat Washington. Zo moet een soort Appellation Contrôlée tot stand komen van deze superappels. De eerste bomen hebben nu al fruit gedragen. De eerste 450.000 kisten met appels zijn bij een keten van supermarkten geleverd. Volgend jaar moeten 2,1 miljoen kisten hun weg naar de winkels vinden.

Europa zal pas over een paar jaar kennis maken met de appel die niet rot – mits de Europese overheid toestemming geeft. Op ons continent loopt de appelconsumptie helaas terug. Wellicht dat de Amerikaanse superappel dat tij kan keren.