Antarctica had ooit regenwoud

Antarctica mag nu dan een ijsvlakte zijn, ooit was het een aangename plek, met bomen en struiken. Wetenschappers hebben een buitengewone ontdekking gedaan op de westelijke helft van het continent: ze hebben overblijfselen van naaldbomen en boomvarens ontdekt tot dertig meter onder de zeebodem.

Negentig miljoen jaar geleden groeide daar een gematigd regenwoud. Wellicht liepen er zelfs dinosauriërs rond, meldt het Alfred Wegener Institute (AWI) in het Duitse Bremerhaven.

Uit vondsten van dit instituut is gebleken dat de gemiddelde temperatuur op Antarctica toen rond twaalf graden Celsius was. Dat is twee graden hoger dan in Midden-Europa in 2019. IJs lag er dus niet. Tot dusver was dit niet zeker. Dat het toen warm was op aarde, daar waren wetenschappers al achter, alleen ontbrak data van de Zuidpool.

In 2017 hebben Duitse en Britse geologen geboord in het kustgebied van West-Antarctica. De boorkern bevatte de nodige verrassingen. Er werd een dicht wortelnetwerk in ontdekt. De onderzoekers vonden ook hout, zaden, pollen (foto), sporen van vaatplanten en sporen van bloeiende planten. Dat is opmerkelijk, want toen en nu is het in die streken vier maanden per jaar donker.

Uit analyses bleek uiteindelijk dat de concentratie van het broeikasgas kooldioxide in de atmosfeer toen veel hoger was dan eerder werd gedacht. Daardoor konden bomen en planten groeien, ondanks de duisternis. Het is een aanwijzing hoe belangrijk de broeikasgassen is voor warmte op aarde en wat het koelende effect is van de ijskappen vandaag de dag.