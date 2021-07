Angstig? Gespannen? Ga met gewichten trainen

Zit je niet lekker in je vel? Ben je angstig? Voel je veel spanning? Ga naar je plaatselijke sportschool en pak de gewichten. Nieuw onderzoek toont aan dat fitness en dan vooral gewichtentraining goed is voor het psychisch welbevinden. Vooral bovenstaande klachten verdwijnen na verloop van tijd en je krijgt er ook nog mooie spieren door.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de University of Limerick in Ierland en verscheen in het vakblad Scientific Reports. De onderzoekers namen mensen van 18 tot 40 die rapporteerden dat ze gespannen waren. De helft van die groep ging aan het ijzer, de rest bleef hetzelfde doen.

Na een week vertoonde de groep die gewichtentraining deed al een groot verschil met de controlegroep. Hun zonnigere kijk op het leven verbeterde in de drie weken daarna nog iets verder, om op een plateau te komen rond week vier. Bij de mensen in de controlegroep veranderde er niets. Opmerkelijk is dat de groep die met dumbells trainde ook fanatiek werd en geregeld in de sportschool te vinden was. Hopelijk namen ze daar geen foto’s.

De vraag is waarom het zo werkt. De wetenschappers denken dat het naar de sportschool gaan al een verschil maakt. Je bent eruit en treft andere mensen. Ook kan het gevoel dat je iets nieuws leert en goed bezig bent bijdragen aan een beter zelfbeeld.