Angst voor rampzalige vulkaanuitbarsting

De vulkaan Taal op de Filipijnen heeft ongewoon grote hoeveelheden vulkanische gassen uitgestoten. Wetenschappers waarschuwen dat het elk moment tot een grote uitbarsting kan komen. Die is potentieel rampzalig, Taal ligt maar zestig kilometer van de hoofdstad Manilla.

De vulkaan is al sinds het begin van dit jaar erg actief. Ook vorig jaar was er een kleine uitbarsting. Vooral vanwege de hoge bevolkingsdichtheid rond de pukkel is dat erg gevaarlijk. De nationale vulkanologische dienst Phivolcs luidt daarom de noodklok. Ze verwachten dat het land grote delen van de omringende omgeving moet evacueren.

De Filipijnen zijn vulkanisch zeer actief. Het land kende in 1991 de grootste eruptie ter wereld van de afgelopen honderd jaar. Toen barstte de Pinatubo uit, met een kleine duizend slachtoffers als gevolg. As viel tot in Thailand, meer dan 2000 kilometer verderop.

Zoiets kan ook met de Taal gebeuren. De vulkanologen van Phivolcs hebben een grote cirkel rond de vulkaan uitgeroepen tot verboden gebied. Maar sommige mensen blijven toch in de buurt. In 2020 zijn 39 mensen omgekomen die weigerden de omgeving te verlaten.