Anderhalve meter onder gevaccineerden is zinloos

In een land waar iedereen die dat wil een prik heeft gehad, is afstand houden zinloos. Tot die conclusie komt de Complexity Science Hub, een internationaal onderzoeksinstituut. Hoewel mensen met een vaccin nog wel het virus kunnen dragen en anderen kunnen besmetten, is dat bij andere gevaccineerden niet relevant. Ook die zullen er namelijk niet zwaar ziek van worden. Ook mondkapjes en toegangscontrole zijn dan niet meer nodig.

Alle aandacht moet in plaats daarvan gaan naar uitbraakhaarden onder niet gevaccineerden, zo blijkt uit een analyse van de Hub. Daar kunnen nog ernstige klachten en sterfgevallen optreden, maar die moeten instanties als het RIVM en de GGD wel goed kunnen volgen. Vandaar dat grootschalig testen van mensen met klachten noodzakelijk blijft.

Onderzoekers van de Hub, gevestigd in Wenen, volgen de data in Europese landen op de voet. Daaruit blijkt een duidelijk epidemiologische tweedeling te ontstaan, tussen gevaccineerden en zij die geen prik willen. Die laatste groep maakt 80 tot 90 procent uit van alle ziekenhuisopnames. Daarmee is de pandemie een nieuwe fase in aan het gaan, schrijven de onderzoekers. Eentje waarin vooral informatie uit specifieke groepen belangrijk is, maar geen algemene maatregelen meer nodig zijn.