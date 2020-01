Amerikaanse marine zag UFO in 2004

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft toegegeven dat een schip van de marine in 2004 visueel contact heeft gehad met een UFO. Het gaat om het vliegdekschip Nimitz. Er is zelfs een video van deze ontmoeting, zo heeft een woordvoerder bevestigd. Maar die is geclassificeerd als ‘zeer geheim’ en zal niet in de openbaarheid komen.

Defensie komt met deze onthulling in reactie op vragen van de site Vice. Die had een beroep gedaan op de Amerikaanse versie van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het enige dat de woordvoerder verder kon bevestigen, is dat het incident op 14 november plaatsvond. Verschillende bemanningsleden van de Nimitz hebben de afgelopen jaren uitspraken gedaan over het waarnemen van de UFO.

De weigering is opmerkelijk, omdat juist de marine de afgelopen tijd open was over waarnemingen van ongeĆÆdentificeerde objecten. Er zijn zelfs enkele recente video’s openbaar gemaakt (zie video). Daarop zijn zeer snel accelererende objecten te zien, gefilmd door straaljagers van de marine. Duidelijk is dat de UFO’s beschikken over spectaculaire technologie.

De reden voor deze weigering is dat publicatie ‘buitengewoon gevaarlijk is voor nationale veiligheid van de Verenigde Staten’, aldus de woordvoerder. Volgens bemanningsleden zou het gaan om een opname van 10 minuten in hoge resolutie, geschoten door een vliegtuig dat de UFO achtervolgt. Althans een poging daartoe doet.