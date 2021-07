Amerikaanse levensverwachting loopt drastisch terug

In 2020 is de Amerikaanse levensverwachting met anderhalf jaar teruggelopen. De gemiddelde Amerikaan wordt nu 77,3 jaar oud, in 2019 was dat nog 78,8 jaar. De levensverwachting voor mannen duikelde zelfs 1,8 jaar en ligt nu bij 74,5 jaar. In Nederland is dat 80,4 jaar.

De levensverwachting in de VS daalt al jaren, maar dit is de grootste teruggang sinds 1943, toen de oorlog zorgde dat Amerikanen bijna drie jaar minder oud werden. De grootste schuldige aan de daling nu is Corona, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Hoewel de pandemie voor driekwart de oorzaak is van de lagere levensverwachting, spelen andere factoren ook een rol.

Ook ongelukken, moord en leverziektes hebben voor de toename van het aantal vroege doden gezorgd. Terminale kanker kwam afgelopen jaar juist minder vaak voor. De daling is ook niet evenredig verdeeld. Vooral zwarte en Spaanstalige mannen zagen hun levensverwachting kelderen. Maar ook blanken leverden een vol jaar in. Net als in Europa overigens.