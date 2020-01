Als Trump ‘fake news’ zegt, geloven mensen de journalisten

Als Donald Trump ergens beroemd mee is geworden, dan zijn het zijn aanvallen op journalisten. Maar die hebben een gek effect, zo constateren wetenschappers in de Verenigde Staten. Zodra Trump ‘fake news’ zegt, geloven mensen het nieuwsbericht meer.

Het gaat om een studie van Virginia Tech met 1395 proefpersonen. Een deel daarvan fungeerde als controlegroep, maar de rest kreeg tweets van Trump te lezen waarin hij de Amerikaanse journalistiek neerzet als leugenaars en bedriegers. Vervolgens lazen ze nieuwsberichten op de orkaan Maria en de slachtoffers daarvan.

Daarna moesten de proefpersonen de berichten inschalen op betrouwbaarheid. Ook moesten ze aangeven hoe betrokken ze zich voelden bij de slachtoffers van de storm, die soms ook het slachtoffer waren van slecht overheidsbeleid. Daarbij deed zich een opmerkelijk fenomeen voor: hoe meer mensen tweets van Trump hadden gelezen, hoe betrouwbaarder ze de journalistiek vonden en hoe meer ze zich betrokken voelden.

De onderzoekers geven zelf toe dat het moeilijk is om Trump betrouwbaar te onderzoeken als hij dagelijks in het nieuws is. Proefpersonen kunnen natuurlijk zijn beïnvloed door hun gewone nieuwsconsumptie. Toch was het grotere vertrouwen in de media na het tweeten van Trump een algemeen verschijnsel, zelfs na correctie op de politieke affiliaties van de proefpersonen.

(Mass Communication and Society)