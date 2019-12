aLlemaal onzin!!1!!? Hoe reacties op een blog onze mening beïnvloeden

Sites als NuJij zijn er bekend om: eindeloze reacties op artikelen in de pers. Vaak geschreven in gepeperde woorden, niet altijd grammaticaal correct. Maar al die toetsenbordridders hebben wel degelijk invloed, ontdekten wetenschappers van de Britse Bristol University. Vooral als ze allemaal reageren in dezelfde teneur.

Aan de universiteit is een experiment gedaan waarbij vierhonderd proefpersonen een blog lazen waarin de auteur vóór of juist tegen klimaatverandering ageerde. Onder iedere blog stonden tien reacties, allemaal voor of tegen klimaatverandering. Het waren deze reacties die de meeste veranderingen in denken bij de proefpersonen opriepen.

Het meest invloedrijk waren reacties die de tekst in het blog ondersteunden. Dus voor of tegen klimaatverandering. Volgens de cognitieve wetenschappers die het experiment hebben opgezet, omdat consensus een krachtige factor is in onze psyche. Als iedereen links staat te wachten op de bus, ga jij niet rechts staan.

In deze tijd van trolls en bots is een tijdlijn snel gevuld met allemaal commentaren die als een echokamer dezelfde (eventueel foutieve) mening verkondigen. Commentatoren die allemaal links aan het wachten zijn, terwijl de bus misschien rechts komt.

Ook contraire commentaren zijn een sterke kracht om iemands mening te bepalen, als het er maar veel zijn, ontdekten de onderzoekers uit Bristol. Hun volgende experiment gaat zich richten op hoeveel commentaren precies nodig zijn om iemands mening te veranderen en of het uitmaakt als de reacties niet unaniem zijn.

(Memory & Cognition)