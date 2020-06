Allemaal de berg op: weinig Corona boven 3000 meter

Boek je vakantie naar de bergen. Ga op hoogtestage. Corona lijkt boven de 3000 meter niet meer effectief te zijn. Peruaanse onderzoekers hebben gekeken naar de geografische spreiding van het virus in het land. COVID-19 heeft daar ongenadig hard toegeslagen.

Maar vooral in het regenwoud. In de bergen van het land is het virus vrijwel niet aanwezig. In Peru liggen de Andes bergen. Pieken van meer dan 4000 meter zijn daar heel normaal. In die bergen wonen ook mensen, die vrijwel geen last hebben van de pandemie.

Het aantal infecties in de regio Loreto, dat grotendeels wordt bedekt door tropische regenwouden, is zorgwekkend. Tot nu toe zijn hier 8000 infecties en 321 sterfgevallen geteld. In de regio Cusco, dat veel hoger ligt en waar ongeveer de helft van de bevolking woont, zijn tot nu toe slechts 1.500 gevallen en 13 doden gevallen.

In het naburige Bolivia zijn vergelijkbare verschillen geconstateerd tussen hogere en lagere gebieden. Waarom? Daarover zijn de Peruaanse geleerden het nog niet helemaal eens. De drogere, ijlere lucht zal het virus waarschijnlijk veel minder makkelijk verspreiden dan de vochtige warme lucht beneden.