Alle kinderen verbruiken evenveel calorieën

Stel je twee kinderen voor. Eentje woont in een comfortabel huis, speelt de hele dag op de spelcomputer en heeft verder weinig te doen. De andere leeft in het regenwoud, is constant buiten, moet water halen voor zijn moeder en slaapt op de grond. Welke van de twee verbrandt meer calorieën?

Het opmerkelijk antwoord is dat ze beide evenveel energie verbruiken op een dag. Wetenschappers van Baylor University ontdekten dat na nauwkeurige metingen onder kinderen van het Shuar-volk in Ecuador en kinderen in de VS en Groot-Brittannië. De Shuar leven in eenvoudige omstandigheden, zonder riolering, waterleidingen en met slechts zeer beperkt elektriciteit.

De Shuar-kinderen bewegen gemiddeld 25 procent meer dan de westerse kinderen, ontdekten de wetenschappers. Hun spel is lichamelijker, ze hebben meer klusjes te doen voor hun ouders. Ook moet hun immuunsysteem 20 procent harder werken, ze krijgen per dag meer met vuil en bacteriën te maken dan kindjes in keurige buitenwijken. Maar toch verbruiken deze bewoners van het regenwoud net zo veel energie als kinderen in een westerse buitenwijk.

Kinderen hebben dus een vast aantal calorieën per dag nodig, concluderen de onderzoekers. Krijgen ze meer, dan worden ze dik, zoals zoveel kinderen in het westen is overkomen.

De grote vraag is natuurlijk waarom het ene kind, dat de hele dag beweegt, net zoveel energie verbruikt als het kind dat het grootste deel van de dag zit. De onderzoekers denken dat de Shuar-kinderen efficiënter met hun energie omgaan. Ze zijn gewoon beter getraind en torsen ook vaak minder gewicht mee.

Voor ouders betekent dit onderzoek dat ze hun beweeglijke kinderen dus niet hoeven bij te voeren ten opzichte van hun rustigere kinderen. Beide verbruiken evenveel calorieën.