Algemene voorwaarden apps onbegrijpelijk voor leek

Nederlanders hebben tegenwoordig gemiddeld zo’n eenendertig apps geïnstalleerd op hun smartphone. Voor al die apps gelden algemene gebruiksvoorwaarden, met een gemiddelde leestijd van vijfentwintig minuten per document. Een gemiddelde smartphonegebruiker is in totaal daardoor ongeveer 13,5 uur aan het lezen. Zo blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.

Van de 34 onderzochte voorwaarden van onder meer social media, gaming en dating apps, zijn er vijftien enkel beschikbaar in het Engels.

Per 31 maart 2020 gaan vernieuwde voorwaarden van Google in. Google-gebruikers hebben een mail ontvangen met daarin de belangrijkste wijzigingen, met bovenaan: ‘beter leesbaar’. Uit de leesbaarheidstest blijkt echter dat de moeilijkheidsgraad van de tekst gelijk is gebleven.

In een poging de juridische taal te verduidelijken, is de tekst bovendien langer geworden. Gebruikers zijn maar liefst twee keer zo lang bezig met het lezen van de nieuwe voorwaarden.

Het doorlezen en begrijpen van de voorwaarden lijkt misschien niet zo belangrijk, maar dat is het wel. Er kan bijvoorbeeld in staan welke wetgeving van toepassing is op het gebruik van de app. In het onderzoek kwam VPNGids onder meer voorwaarden tegen die vallen onder de Cypriotische, Texaanse en Finse wetten.