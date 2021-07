Alarmerende verontreinigingen in tatoeages

Als de zomer ons een ding leert, is dat veel mensen tegenwoordig tatoeages hebben. Onder korte mouwen en op blote benen komen allerlei plaatjes tevoorschijn. Maar die kunnen een behoorlijk gezondheidsrisico vormen. Onderzoekers uit Zweden, Canada en Oostenrijk kochten in heel Europa inkt om te tatoeƫren en hebben dat geanalyseerd.

Vrijwel allemaal overtreden ze de Europese regels voor gevaarlijke stoffen. Vooral de populaire kleur rood is vaak verontreinigd met ontoelaatbare hoeveelheden zware metalen als chroom en nikkel. Dat vormt volgens de onderzoekers een gevaar voor de volksgezondheid, aangezien deze stoffen kunnen gaan zwerven door het lichaam.

De inkt die de wetenschappers kochten, was afkomstig van topmerken als World Famous, Intenze en Solid. Ze gingen allemaal in de massaspectrometer om de exacte samenstelling te kunnen achterhalen. In een inkt zat zelfs het zeer giftige arsenicum en kwik. In 61 procent zat verboden stoffen. Meer dan 90 procent voldeed niet aan de wettelijke normen voor zware metalen en andere slechte stoffen.

De onderzoekers schrijven in vakblad Contact Dermatitis dat ze zijn geschrokken van wat ze hebben aangetroffen. Vrijwel geen fabrikant houdt zich aan de wet en mensen laten zich versieren met inkt die jaren later ernstige gezondheidsklachten kan opleveren. Als mensen ondanks alles een tatoeage willen, raden de wetenschappers aan om zwart en wit te gebruiken. In die kleuren zaten de minste verontreinigingen.