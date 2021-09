Airbus bouwt machine die maan gaat afgraven

Het Europese luchtvaartconsortium Airbus bouwt een machine die de maan kan afgraven. Het is de bedoeling dat de machine metalen en andere waardevolle materialen gaat delven op onze grootste satelliet. Opdrachtgever is Dereum Labs, een mysterieus bedrijf uit Mexico. Ook het Mexicaanse Ruimteagentschap MSA is betrokken.

Dereum heeft eerder aangekondigd in 2022 een missie naar de maan te sturen, maar niemand is zeker welke partijen die dure reis moeten financieren. Ook in onduidelijk hoe het bedrijf naar de maan zal gaan, hoewel meerdere private ruimtevaartbedrijven dat tegenwoordig kunnen. Het feit dat MSA en Airbus meedoen, is een aanwijzing dat het om een serieuze onderneming gaat.

Maar het is de vraag of je zomaar naar metalen mag gaan graven op de maan. Het ding valt onder het ruimterecht en het maanverdrag. Daaruit zou volgen dat niemand de maan bezit en – juristen zijn daar niet zeker over – niemand er geld aan mag verdienen. Donald Trump dacht daar anders over en maakte tijdens zijn presidentschap een wet die Amerikanen wel dat recht geeft.

Dereum geeft verder geen informatie over wanneer ze precies willen gaan, waarheen, met of zonder astronauten en hoe. Ook de andere betrokken partijen doen er het zwijgen toe, behalve Airbus, dat een schets van hun maangraafmachine heeft vrijgegeven.