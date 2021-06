Afvallen met chocolade? Het lijkt te werken

Je kunt afvallen met melkchocolade als ontbijt. Het klinkt als een nieuwe reclameslogan van Verkade, maar volgens Spaanse onderzoekers is het wel degelijk waar. Voedingsdeskundigen van de universiteit van Murcia lieten 19 vrouwen in de menopauze 100 gram melkchocolade eten kort na het ontwaken en een uur voor het slapengaan.

Hoewel hun dagelijkse calorie-inname met 600 calorieƫn per dag toenam als gevolg van de chocolade, kwamen de vrouwen de volgende twee weken niet aan. De chocolade werkte namelijk als een eetlustremmer. De vrouwen gaven aan dat ze minder trek in zoetigheid hadden, vooral overdag, en minder trek hadden in de late avond.

Een kom ontbijtgranen met chocolade blijkt ook een goede manier te zijn om je stofwisseling op gang te brengen. Volgens de studie kan het eten van chocolade bij het ontbijt zelfs het vetverbrandend vermogen verhogen. Het verlaagt ook de bloedsuikerspiegel, een belangrijke maatstaf voor mensen die risico lopen op diabetes, schrijven de onderzoekers in vakblad Faseb.