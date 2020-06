Afstand, mondkapje, bril: studie toont hoe we Corona het beste bestrijden

Wetenschappers van McMaster University in Canada legden 172 studies naar Corona-virussen naast elkaar om te ontdekken wat de beste bestrijding van de pandemie is. Ze kwamen tot een heilige drie-eenheid: afstand, mondkapje, bril. Als iedereen die drie eenvoudige middelen gebruikt, is de ziekte binnenkort totaal onder controle, schrijven ze in The Lancet.

In hun analyse van eerdere studies kwamen de Canadese wetenschappers tot de volgende bevindingen: een afstand van één meter of meer betekent een significant lager infectierisico dan wanneer een kortere afstand wordt aangehouden (2,6 procent versus 12,8 procent infectierisico). Elke extra meter afstand halveert het risico verder.

Brillen lijken ook het risico te verlagen. Wetenschappers denken dat het oog een mogelijk toegangspunt voor het virus kan zijn. Ook mondkapjes zorgen voor een verminderd risico. Alleen is het bewijs dat beide beschermingsmiddelen effectief zijn veel wankeler. Toch denken de onderzoekers dat ze – mits in combinatie door iedereen gedragen – het risico op infectie zullen doen afnemen.

Opmerkelijk is dat de wetenschappers handen wassen wel noemen als middel tegen overdracht van de ziekte, maar het niet hebben opgenomen in hun trio van wapens om Corona eronder te krijgen.