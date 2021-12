Aarde krijgt eigen ‘zwarte doos’

Ergens op een afgelegen plek op het Australische eiland Tasmanië komt een zwarte doos te staan voor de aarde. Die kan eventuele toekomstige bezoekers van onze planeet vertellen hoe het komt dat wij er niet meer zijn. Het project, Earth’s Black Box genaamd, is een reusachtige stalen installatie die binnenkort zal worden gevuld met harde schijven. Die worden aangedreven door zonnepanelen om ze ook bij een wereldramp te laten werken.

Elk van deze schijven documenteert een stroom van wetenschappelijke updates en analyses over klimaatverandering, het uitsterven van diersoorten, milieuvervuiling en de gevolgen voor de gezondheid. Samen zijn deze harde schuiven in staat om toekomstige bezoekers te vertellen wat er met onze planeet is gebeurd.

Deze zwarte doos doet denken aan de de Svalbard Global Seed Vault, een permanente opslag in Spitsbergen met daarin een vitale reserve van zaden van de wereld. Die kunnen we ooit aanspreken als veel natuur is uitgestorven. Met de zwarte doos op Tasmanië kunnen toekomstige aardbewoners uitvogelen hoe dat uitsterven tot stand is gekomen.

De zwarte doos is het initiatief van marketingbureau Clemenger BBDO, creatief bureau The Glue Society en onderzoekers van de Universiteit van Tasmanië. Het ding moet begin 2022 klaar zijn op de niet nader genoemde locatie, maar de systemen van de box zijn al gedeeltelijk actief, in die zin dat ze in een bètatest milieugegevens registreren.