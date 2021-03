Aantal tweelingen wereldwijd geëxplodeerd

Het aantal tweelingen wereldwijd is de laatste paar decennia geëxplodeerd. Vanaf de jaren tachtig is een toename van 30 procent te zien. Nu zijn twaalf van de duizend geboortes twee kinderen tegelijk. Dat zijn 1,6 miljoen tweelingsparen per jaar over de hele wereld.

Dat berekende de universiteit in het Britse Oxford, de studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Reproduction Medicine. Ze zagen dat 80 procent van alle tweelingen ter wereld komt in Azië en Afrika. Maar de westerse wereld is met een inhaalslag bezig. In Europa is het aantal dubbele geboortes sinds de jaren tachtig met liefst 60 procent gestegen, in de VS zelfs met 71 procent.

Dat het aantal in de VS en Europa zo hard is opgelopen, heeft twee redenen. De belangrijkste is kunstmatige bevruchting. Die technologie is voor steeds meer vrouwen beschikbaar en heeft een hogere kans op tweelingen. Daarnaast krijgen westerse vrouwen steeds later kinderen, wat de kans op tweelingen ook een beetje doet toenemen. Westerse landen zijn wel over het hoogtepunt heen, de sterkste stijging ligt achter ons.

Opmerkelijk is ook het grote aantal tweelingen in West-Afrika. Waarschijnlijk hebben mensen daar een genetische aanleg voor dubbele geboortes. Het trieste daar is dat de overlevingskans van twee kinderen geringer is, aangezien ouders vaak niet genoeg geld hebben om voor twee kinderen tegelijk te zorgen.