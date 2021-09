Aantal geboortes in Europa sterk afgenomen (maar niet in Nederland)

Het aantal geboortes in delen van Europa is het afgelopen jaar sterk afgenomen, hebben onderzoekers van de universiteit Luigi Bocconi in Milaan ontdekt. Ze keken naar de maanden november 2020 tot maart 2021 en vergeleken het aantal baby’s met dezelfde maanden in andere jaren. Daaruit komt een opmerkelijk beeld naar voren.

In Italië zakte het aantal geboortes met 9,1 procent, in Hongarije met 8,5 procent en in Spanje met 8,4 procent. In totaal zeven van 22 onderzochte landen vertoonden een flinke deuk in hun geboortecijfers. Bij de meeste andere landen bleef het aantal nieuwe baby’s gelijk; in Denemarken, Finland, Duitsland en Nederland steeg het aantal kinderen licht. Zwitserland liet met 0,7 procent nieuwe geboortes een babyboom zien.

Dergelijke dalingen met procenten tegelijk heeft meestal te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Het afgelopen jaar was er natuurlijk Corona, wat de oorzaak kan zijn. Maar de onderzoekers durven dat niet met honderd procent zekerheid te zeggen. Ook is onduidelijk waarom sommige landen een sterke daling vertoonden, maar buurlanden absoluut niet. Zo had Oostenrijk een daling van 0,5 procent en Duitsland een stijging van 0,3.