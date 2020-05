Aan de pil? Dan gebruikt vrouw minder make-up

Een opmerkelijke studie in het wetenschappelijke blad Frontiers in Psychology: vrouwen die de pil slikken, gebruiken minder make-up. De studie maakte gebruik van 143 proefpersonen, die van vrouwen op een foto moesten inschatten hoe zwaar ze opgemaakt waren.

Van de vrouwen wat eerder vastgesteld of ze aan de pil waren. De conclusie is dat hormonale voorbehoedsmiddelen de behoefte van vrouwen om zichzelf zwaar in de plamuur te zetten tegenhoudt. Vrouwen die de pil niet slikken, gebruiken meer poedertjes en kleurtjes en zijn daar ook langer mee bezig, blijkt uit het onderzoek.

Het gaat om een relatieve kleine studie, uitgevoerd door de Université Pierre Mendès-France. Maar de resultaten liggen in het verlengde van wat er eerder is ontdekt over vrouwen die de pil slikken. Ze doen vaak minder hun best om op de radar van mannen te komen. Dat komt omdat de hormonen in de pil het lichaam van de slikker een beetje foppen dat ze zwanger is.

Daardoor krijgt het lichaam seintjes om zich minder op potentiële partners te richten en meer op gezond en verstandig leven. Vrouwen aan de pil laten bijvoorbeeld een voorkeur voor iets saaiere mannen zien.