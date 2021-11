Aan alles is tekort: ook aan injectienaalden

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor een tekort aan injectienaalden. Miljarden naalden zijn op dit moment in gebruik om de Corona-vaccins toe te dienen aan de wereldbevolking. Dat gaat zo hard, dat de fabrieken er bijna niet tegenop kunnen produceren.

Daardoor voorziet de WHO in 2022 een tekort van 1 of 2 miljard naalden. Hoe groot de schaarste precies gaat worden, ligt aan de vaccinatiestrategie van landen. Krijgt iedereen een booster, of komen ook kinderen in aanmerking voor een prik, dan gaat het natuurlijk nog wat harder. Tot nu toe zijn 7,25 miljard doses vaccin gezet in de wereld, maar de meeste campagnes zijn nog volop bezig.

De angst is dat vooral armere landen achter het net gaan vissen, terwijl de westerse wereld flink inslaat om niet tekort te komen. Sommige landen plannen zelfs al een vierde ronde, volgens jaar. De WHO vraagt daarom aan lidstaten om goed te plannen en niet te hamsteren. Maar of iemand zal luisteren?