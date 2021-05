60 procent Corona-patiënten heeft na half jaar nog klachten

Zes maanden na het oplopen van Covid-19 heeft 60 procent van de ziekenhuispatiënten nog steeds last van ten minste één symptoom van de virale infectie, zo blijkt uit een studie. Meestal worden mensen getroffen door vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn of ademhalingsmoeilijkheden, aldus het rapport.

Een kwart van de mensen had zelfs drie of meer symptomen een half jaar na ontslag uit het ziekenhuis, aldus de auteurs van de studie van Inserm, het Franse nationale instituut voor gezondheidsonderzoek. Twee procent kwam zelfs opnieuw in het ziekenhuis te liggen volgens de studie gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Microbiology and Infection.

De onderzoekers stelden vast dat er een verband bestaat tussen de ernst van de ziekte en de duur van de symptomen op lange termijn. De gevolgen zouden daarom ook gevolgen hebben voor het beroepsleven van de mensen. Van de patiënten die na zes maanden nog steeds symptomen melden, is bijvoorbeeld een derde nog niet teruggekeerd op het werk, aldus de studie, waarin gegevens van 1137 ziekenhuispatiënten zijn verwerkt.