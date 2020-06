40 procent Amerikanen: Corona is voorbij, terwijl overal doden vallen

Nieuw onderzoek toont aan dat 40 procent van de Amerikanen gelooft dat de ergste COVID-19-uitbraak achter de rug is, ook al waarschuwen gezondheidsfunctionarissen dat de versnellende pandemie zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt.

Opvallend is dat verwachtingen over het verloop van de pandemie heel politieke gekleurd is. In het onderzoek, uitgevoerd door Pew tussen 16 en 22 juni, dacht 61 procent van de Republikeinse respondenten dat ‘het ergste achter de rug is’, terwijl slechts 23 procent van de ondervraagde democraten dat deed.

In werkelijkheid is Corona na een heel klein dipje weer helemaal terug in de VS. Afgelopen zaterdag waren er voor het eerst 45.000 bekende nieuwe besmettingen – op één dag. Al 2,5 miljoen Amerikanen hebben de ziekte gehad of hebben het nog steeds. Meer dan 125.000 Amerikanen zijn gestorven door Corona.

De overheid doet echter alsof er niet aan de hand is. President Trump houdt zelfs weer campagnebijeenkomsten op drukke plekken. Mensen die dergelijke bijeenkomsten bezoeken, moeten overigens wel tekenen dat ze hem niet voor de rechter slepen, mochten ze daar Corona krijgen.