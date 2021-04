40 miljoen Britten leven al in Coronavrije gemeentes

Het leven in Groot-Brittannië begint weer normaal te worden. Meer dan 40 miljoen mensen leven in gemeentes waar ze vrijwel zeker niet meer met de ziekte in aanraking komen. Dat zegt de Britse Office for National Statistics na onderzoek. Daaruit blijkt dat tweederde van de bevolking antistoffen tegen de ziekte heeft.

Die zijn afkomstig van de ziekte zelf, maar voor een veel groter deel door vaccins. De Britten zijn al in december – weken eerder dan de Nederlanders – begonnen met het inenten van mensen, hoofdzakelijk met het vaccin van AstraZeneca. Dat begint nu vruchten af te werpen. De toestand kan ondertussen nog gunstiger zijn, de cijfers dateren van halverwege april.

De Britse overheid heeft daarom laten weten dat halverwege juni het land weer terug kan naar ‘normaal’, met reizen, winkelen en recreëren. Dan zou een meerderheid van alle Britten twee prikken moeten hebben gehad. In Nederland moet dat begin juli het geval zijn.