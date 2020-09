29 procent Nederlanders wil geen Coronavaccin

Als er morgen een Coronavaccin is, dan zal 13 procent van de Nederlanders de injectie zeker niet halen. Zo’n 16 procent twijfelt er heftig over, blijkt uit een groot internationaal onderzoek van bureau Ipsos MORI. Nederland is daarmee erg pro-vaccin.

Het meest reikhalzend kijken de Chinezen uit naar een vaccin, slechts 3 procent wil er niets mee te maken hebben. Het meest sceptisch is Rusland, waar bijna de helft van de bevolking een sterke afkeer heeft van een vaccin, of behoorlijk twijfelt.

Maar ook in de VS is een derde van de bevolking niet van plan om een prikje te halen om veilig te zijn voor de pandemie. In dat andere land waar de ziekte wild om zich heen heeft geslagen, Braziliƫ, vertrouwen ze de wetenschap weer meer. Daar wil 89 procent graag een vaccin nemen.

Er is ook grote scepsis of een vaccin snel beschikbaar zal komen. Bijna 60 procent van de wereldbevolking denkt niet voor het einde van het jaar een vaccin te kunnen krijgen. In Nederland is dat 67 procent. Het meest pessimistisch zijn de Polen, waar 78 procent geen injectiespuit denkt te zien voor het vuurwerk.