225 miljoen doses besteld, maar CureVac vaccin te weinig werkzaam

Het Covid 19-vaccin van CureVac blijft teleurstellen. Een laatste analyse van alle tests bevestigen dat het vaccin een werkzaamheid heeft van slechts 48 procent tegen de ziekte in alle leeftijdsgroepen. Dat kondigde het Duitse biotechbedrijf zelf aan. In een eerste tussentijdse analyse twee weken geleden was dat 47 procent.

In de eindanalyse werd wel een ‘significant beschermend effect’ van het vaccin waargenomen bij deelnemers aan de studie tussen 18 en 60 jaar, aldus CureVac. De effectiviteit bedroeg 53 procent tegen het optreden van de ziekte en 77 procent tegen een ernstig ziekteverloop. Het beschermt waarschijnlijk 100 procent tegen sterven. Maar voor deze groep is het vaccin minder belangrijk, omdat het virus bijna nooit dodelijk is.

Bij deelnemers ouder dan 60 jaar, die negen procent van de onderzochte gevallen vertegenwoordigden, was geen statistisch duidelijke bepaling van de werkzaamheid mogelijk.

De EU heeft 225 miljoen doses van dit vaccin besteld, Nederland zou daarvan een kleine 9 miljoen krijgen. Maar die levering zal hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan, omdat het vaccin met deze lage effectiviteit geen toetaling zal krijgen. Net als Pfizer en Moderna is CureVac een mRNA-vaccin.