2020: het jaar waarin de wetenschap Corona versloeg

Aan het begin van 2020 had nog maar een handvol mensen van Corona gehoord. Aan het einde van dit jaar kent iedereen de ziekte, maar weten we er ook ontzettend veel vanaf. Dat komt door de wetenschap, die dit jaar heeft getoond hoe inventief, nieuwsgierig en oplossingsgericht de mensheid kan zijn.

Er verschenen dit jaar wereldwijd meer dan 25.000 wetenschappelijke publicaties over Corona. Die variƫren van enorme onderzoeken met duizenden proefpersonen, tot analyses van eerdere studies naar ziektes als SARS en MERS, om te zien of die ons een handvat kunnen geven bij de bestrijding van Corona.

Nog nooit is de wetenschap met zo veel kracht op een studieobject gedoken als het Coronavirus. Daardoor leerden we dat vijf procent van de patiƫnten met de ziekte op de intensive care belandt. Eenmaal daar, overleed in de eerste golf veertig procent. Dankzij de ontdekking van enkele medicijnen, daalde dat percentage gedurende het jaar.

Door onderzoek wisten we al vroeg in de pandemie over de rol die kleine vochtdruppeltjes, de aerosolen, spelen bij de overdracht. Dat leidde tot de conclusie dat mondkapjes een belangrijke rol kunnen spelen bij het tegengaan van de ziekte, ongeveer veertig procent van de besmettingen is daarmee te voorkomen. Ook kwam het grote belang van ventileren aan het licht.

Maar het meest spectaculair is de ontwikkeling van vaccinaties. Binnen een jaar wisten enkele grote farmaceutische bedrijven een werkzaam middel tegen de ziekte te ontwikkelen. Het heeft miljarden gekost en een bijna bovenmenselijke inspanning van de onderzoekers, maar daardoor is de strijd tegen Corona begonnen te kantelen. Als grote delen van de bevolking aan het einde van het eerste kwartaal een prik hebben gehad, ziet de wereld er weer heel anders uit.

Dankzij de wetenschap.